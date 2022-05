Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,35 EUR -0,07% (09.05.2022, 11:11)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,41 EUR -0,25% (09.05.2022, 10:56)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (09.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie komme im Fünf-Jahres-Zeitraum auf eine Performance von gerade Mal +2,75 Prozent. Ohne Dividenden würden Anleger nach fünf Jahren sogar eine negative Rendite von -4,35 Prozent erzielen. Offensichtlich teile der Markt nicht die Auffassung von Aufsichtsratschef Plattner und CEO Klein, dass die Aktie unterbewertet sei.Interessanterweise werde das Argument mit der Unterbewertung mittlerweile auch von Teilen der Finanzpresse aufgegriffen. So schreibe das "Handelsblatt" in einem aktuellen Artikel: "Die Bewertung von SAP erscheint attraktiv: Für amerikanische Technologieunternehmen wie Salesforce, Intuit und Adobe zahlen Aktionäre gemessen am bereinigten Gewinn (EBITDA) Aufschläge von 50 Prozent."Hier vergleiche man jedoch Äpfel mit Birnen. Denn alle oben erwähnten Unternehmen würden deutlich zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz aufweisen. So sollten Salesforce und Intuit, die zum Teil den gleichen Softwaremarkt wie SAP adressieren würden, in diesem und nächsten Geschäftsjahr im Schnitt um 20 respektive 22 Prozent beim Umsatz zulegen.Bei SAP würden die Wall Street-Analysten im gleichen Zeitraum dagegen im Schnitt nur ein Umsatzwachstum von sieben Prozent erwarten, was ungefähr den Wachstumsraten des Hauptkonkurrenten von SAP Oracle entspreche.Angesichts der oben erwähnten Punkte und der bestehenden Unsicherheiten rund um die Profitabilität des Unternehmens sei die SAP-Aktie weder attraktiv bewertet noch charttechnisch interessant. Das Papier sei in den vergangenen Tagen sogar unter die wichtige Unterstützung bei 95 Euro gefallen. Damit drohe ein weiterer Abverkauf in den Bereich des Corona-Tiefs bei rund 85 Euro.Ein Kauf des Papiers drängt sich daher zurzeit nicht auf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link