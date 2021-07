XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der französische IT-Dienstleister Atos hat überraschend seine Prognosen für das laufende Jahr gestrichen - und seine Aktie damit auf eine steile Talfahrt geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF).Statt eines Umsatzwachstums von 3,5 bis 4,0 Prozent rechne das Softwareunternehmen nun mit stagnierenden Erlösen. Auch beim Free Cash Flow erwarte der Konzern nur noch ein positives Ergebnis, Mitte Februar hätten die Franzosen hier noch 550 bis 600 Mio. Euro angepeilt. Außerdem werde sich die operative Marge aller Voraussicht nach von den ursprünglich angepeilten 9,4 bis 9,8 Prozent auf nur noch sechs Prozent verschlechtern, habe der Konzern gewarnt.Was schlechte Nachrichten für Atos-Aktionäre seien, seien gute für SAP-Anteilseigner, würden Händler glauben. Die Prognosesenkung spiegele den Wechsel der Kunden von klassischen Softwarelösungen in Richtung Cloud wider, habe es am Parkett geheißen. Eine Meinung, die auch Mohammed Moawalla von Goldman Sachs teile: Gespräche mit IT-Firmen hätten gezeigt, dass die Digitalisierung für Unternehmen in einer Welt nach Covid-19 weiterhin im Vordergrund stehe, so der Experte in seiner jüngsten Studie. Er erwarte, dass SAP mit seinem breiten Cloud-Portfolio davon profitieren werde - und habe daher das Kursziel für die Aktie vor den Zahlen zum zweiten Quartal am 21. Juli von 135 auf 141 Euro aufgestockt. Die Einstufung habe er selbstredend auf "buy" gelassen. (Ausgabe 27/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:126,26 EUR -0,47% (15.07.2021, 11:08)