Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarekonzern wolle deutlich mehr Geld an seine Aktionäre verteilen. Über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden wolle SAP bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Mrd. Euro zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben, wie das DAX-Schwergewicht am späten Montagabend mitgeteilt habe. Das Programm ergänze die bestehende Dividendenpolitik, mindestens 40% des Konzerngewinns in Form der regulären Dividende auszuschütten. SAP habe eine höhere Ausschüttung bereits in Aussicht gestellt, aber Details zu dem Programm offen gelassen.Die zuletzt starken Quartalszahlen hätten der SAP-Aktie kräftig Auftrieb verliehen. Das Papier notiere mittlerweile nur noch ganz knapp unter dem im Juni dieses Jahres bei 125 Euro markierten Allzeithoch. Anleger sollten ihre Gewinne mit einem Stopp bei 100 Euro weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:121,68 EUR +0,71% (05.11.2019, 08:08)