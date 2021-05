Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (12.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vorstandschef Christian Klein habe den teuren Strategieschwenk des Softwarekonzerns vor den Aktionären noch einmal verteidigt. Den Fokus noch stärker auf sogenannte Cloud-Dienste zu richten und dafür viel Geld zu investieren, sei richtig und im Sinne der Kunden gewesen, trotz der Auswirkungen auf die Bilanz und den Aktienkurs, habe Klein am Mittwoch bei der Online-Hauptversammlung gesagt."Wir können den Erfolg unserer Kunden und unser Wachstumspotenzial nicht opfern, um kurzfristig unsere Marge zu optimieren", habe er betont. "Das würde langfristig das Vertrauen in die SAP zerstören."Die SAP-Aktie sei im vergangenen Herbst regelrecht abgestürzt, nachdem der Konzern seine ursprünglich ausgegebenen Ziele zusammengestrichen habe. Er wisse, dass das für die Aktionärinnen und Aktionäre nicht leicht gewesen sei, habe Klein versichert. Aber eine nachhaltige Wertsteigerung habe absoluten Vorrang. "2020 war trotz der Corona-Krise ein erfolgreiches Jahr", habe er betont. "Und das soll auch für 2021 gelten."Unter dem Strich habe SAP im vergangenen Jahr 5,28 Milliarden Euro und damit 57 Prozent mehr als im Jahr davor verdient, obwohl der Konzern mit der Corona-Krise zu kämpfen gehabt habe. Allerdings sei der Gewinn im Jahr 2019 durch hohe Summen für einen Stellenabbau belastet worden.Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung sei zudem bekannt geworden, dass der Aufsichtsratsboss von SAP Hasso Plattner eine weitere Amtszeit anstrebe. Plattner wolle Unruhe durch einen weiteren Führungswechsel vermeiden. Daher strebe er zwei weitere Jahre im Aufsichtsrat an. Das sei in Summe lediglich eine komplette Aufsichtsratsperiode von fünf Jahren. Er wolle aber keine "lame duck" sein.Auch DER AKTIONÄR bewertet die Cloud-Strategie von SAP positiv. Nur so könne der Softwareriese langfristig seine Markführerschaft im Bereich ERP-Software verteidigen und wettbewerbsfähig bleiben. Anleger sollen bei der SAP-Aktie dabeibleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFX