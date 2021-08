ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (06.08.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Die SAP-Aktie sei auf einem guten Weg zu ihrem Allzeithoch und es sei eine lange Reise. Das Top stamme vom September 2020 und liege bei 143,32 Euro. Kurze Zeit danach sei es zu einem heftigen Einbruch im Umfeld einer Gewinnwarnung gekommen, doch dieser sei spätestens abgehakt, seit sowohl die 200-Tage-Linie nachhaltig zurückerobert worden sei als auch ein Abwärtstrend, der noch durch zwei Hochs von Mitte Juni und Anfang Juli definiert gewesen sei. Aktuell werde der DAX-Wert bereits wieder nahe an seinem Neun-Monats-Hoch 127,36 Euro gehandelt. Zusammen mit einer horizontalen Zone um 130 Euro, dem Niveau eines früheren Allzeithochs, ergebe sich der letzte bedeutende Widerstand, bevor das aktuelle in Reichweite komme. Angetrieben werde die SAP-Aktie von einem neunmonatigen Aufwärtstrend, welcher zurzeit um 115 Euro verlaufe und die dortige waagrechte Unterstützungszone verstärke. Werde diese mit einem Zwei-Monats-Tief signifikant unterschritten, würden sich die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 40 und 200 Wochen als Stabilisatoren anbieten, die beide in ansteigender Manier verlaufen würden, und zwar derzeit um 107/110 Euro. Direkt darunter könne ein Stopp platziert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:125,40 EUR -0,21% (29.08.2021, 08:30)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:125,78 EUR +1,95% (29.08.2021, 17:35)