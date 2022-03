ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.In den Jahren 2017 und 2018 habe die SAP-Aktie schon einmal dreistellige Kursniveaus erreicht. In der Konsequenz bewege sich der Technologietitel seit einigen Jahren seitwärts. In der kurzen Frist seit Jahresbeginn müssten Anleger sogar von einem Abwärtstrend ausgehen. Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 94,48/94,97 EUR würden nun aber die Hoffnung auf eine erfolgreiche Stabilisierung wecken, zumal die mögliche Trendwende auf Basis des im Jahr 2014 etablierten Aufwärtstrends (akt. bei 98,53 EUR) zustande gekommen sei. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über die Hochs bei knapp 102 EUR. Schließlich würde dadurch ein kleiner Doppelboden mit einem Anschlusspotenzial von rund 7 EUR abgeschlossen. Dieses Kurspotenzial reiche aus, um die verbliebene Kurslücke von Mitte Februar bei 106,94/107,44 EUR zu schließen. Danach würden die Tiefs vom letzten Quartal 2021 bei 113 EUR die nächsten Widerstände abstecken. Im Ausbruchsfall sei der o. g. Langfristtrend als engmaschige Absicherung auf der Unterseite prädestiniert, welche ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleiste, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:100,56 EUR +1,61% (14.03.2022, 08:50)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:99,58 EUR +1,59% (11.03.2022, 17:42)