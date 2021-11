ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (04.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Strategie geht auf - Aktienanalyse"Voll auf Cloud", hieß das Motto von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) vor einem Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Walldorfer Softwarekonzern habe einen drastischen Strategiewechsel vollzogen. Heute sehe sich das SAP-Management durch die Nachfrage der Kunden und die Finanzzahlen bestätigt. Die vollständigen Ergebnisse zum dritten Quartal würden die Fortschritte mit über den Prognosen liegenden Kennziffern und einem - zum dritten Mal in diesem Jahr - angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr unterstreichen. Während der Gesamtumsatz um fünf Prozent auf 6,845 Mrd. Euro gestiegen sei, habe der Cloudumsatz um 20 Prozent auf 2,39 Mrd. Euro zugelegt. Der Betriebsgewinn sei um zwei Prozent auf 2,1 Mrd. Euro geklettert."Unsere Strategie geht eindeutig auf", so SAP-CEO Christian Klein. Das Programm "Rise with SAP", mit dem Kunden der Ein- und Umstieg in die Cloud möglichst einfach gemacht werden solle, sei nach seinen Worten der Treiber für das Wachstum. Es habe nach dem Start im Januar eine große Resonanz erfahren. Dabei seien Abschlüsse mit über 300 Kunden erzielt worden. Die Guidance für das Betriebsergebnis habe SAP von 7,95 Mrd. bis 8,25 Mrd. auf 8,1 Mrd. bis 8,3 Mrd. Euro hochgenommen. Die Spanne beim Cloudumsatz sei an beiden Enden um 100 Mio. Euro auf 9,4 Mrd. bis 9,6 Mrd. Euro angehoben worden. (Ausgabe 43/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:128,12 EUR -0,26% (04.11.2021, 11:28)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:127,84 EUR -0,47% (04.11.2021, 11:02)