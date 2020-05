Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern trenne sich von seiner Sparte für Cloud-basierte Kommunikationsprodukte. SAP Digital Interconnect (SDI) werde für 225 Mio. Euro an das schwedische Unternehmen Sinch AB verkauft, habe SAP am Dienstag mitgeteilt. SDI biete u.a. in seinen Geschäftsbereich "Programmierbare Kommunikation" Kundenbindung über Kanäle wie SMS, Push-Nachrichten, E-Mail, WhatsApp- und WeChat-Nachrichten sowie Viber an. Dazu kämen noch die Bereiche "Carrier Services" mit einer Reihe von geschäftskritischen Diensten für Mobilfunkbetreiber und "Cloud Solutions" für Unternehmen. SDI habe seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area, habe es weiter geheißen.Die SAP-Aktie habe zuletzt seit dem Märztief bei 82,13 Euro fast 40% zulegen können. An der 200-Tage-Linie habe die rasante Aufholjagd aber vorerst ihr Ende gefunden. Seitdem konsolidiere das Papier. Angesichts der attraktiven Bewertung im Peergroup-Vergleich sehe "Der Aktionär" noch deutliches Aufwärtspotenzial. Wichtig sei nun jedoch aus charttechnischer Sicht, dass möglichst schnell der Sprung über die 200-Tage-Linie gelinge, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:106,78 EUR -0,96% (05.05.2020, 09:30)