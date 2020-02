Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,64 EUR +0,71% (26.02.2020, 17:21)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,34 EUR -0,79% (26.02.2020, 17:06)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (26.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Mitte Februar habe alles noch so gut ausgesehen. Die SAP-Aktie habe den Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 129,52 Euro geschafft und damit ein starkes Kaufsignal generiert. Doch die Euphorie habe nicht lange angehalten. Die Panik an den weltweiten Börsen habe auch dem Kurs des deutschen Software-Lieblings stark zugesetzt, sodass die SAP-Aktie in der Spitze rund zehn Prozent habe einbüßen müssen.Es sei ein turbulenter Start in die neue Handelswoche gewesen. Minus vier Prozent habe der Verlust zu Wochenbeginn beim DAX betragen. Selbst die SAP-Aktie, die zuletzt ein starkes Chartbild ausgebildet habe, habe sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen können und gleich zwei wichtige Chartmarken durchbrochen. Zunächst habe die 50-Tage-Linie und anschließend auch die 90-Tage-Linie aufgegeben werden müssen. Nächste Anlaufzone sei nun die Horizontale bei 117,82 Euro. Knapp darunter verlaufe der GD200 bei 116,67 Euro.Dabei dürften die Auswirkungen auf die Geschäfte des deutschen Software-Entwicklers aus Walldorf längst nicht so dramatisch sein, wie für Firmen, die größtenteils in China produzieren würden. Allerdings habe das SAP-Management auch hier verschärfte Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Wie das "Handelsblatt" berichtet habe, habe das Unternehmen Mitarbeiter, die sich in den betroffenen Gegenden in Italien aufgehalten hätten, dazu verdonnert, mindestens 14 Tage von zu Hause aus zu arbeiten. Die Auswirkungen auf das Geschäft schätze SAP selbst als eher gering ein.Investierten Anlegern wird geraten, weiterhin an Bord zu bleiben, so Nicola Hahn. Die SAP-Aktie befinde sich auch im Aktien-Musterdepot des "Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: