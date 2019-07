Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,78 EUR -0,20% (22.07.2019, 09:09)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,54 EUR +0,25% (22.07.2019, 09:24)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (22.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe diese Woche die Berichtssaison für die DAX-Unternehmen eröffnet. Wenn man sich die Reaktion der Aktie anschaue, dann hätte die Berichtssaison nicht schlechter eröffnet werden können: Zwischenzeitlich habe die SAP-Aktie mit 10% im Minus notiert.Die Kursreaktion relativiere sich aber, wenn man sich vor Augen halte, dass die SAP-Aktie in diesem Jahr bereits um 47% angesprungen sei. Nach einer so positiven Performance reiche häufig schon ein kleines Haar in der Suppe, um durch Gewinnmitnahmen für einen heftigen Rückschlag zu sorgen. So würde Heibel die Reaktion auf die SAP-Zahlen einordnen, nachdem er sich die Details angeschaut habe.SAP halte an der Unternehmensprognose fest, das Unternehmen möchte bis 2023 die Gewinnmarge jährlich um 1% verbessern. Hmm, damit bleibe es spannend: Werde SAP die Messlatte irgendwann noch ein wenig tiefer hängen? Dann würde es einen weiteren Kursrückschlag geben. Oder sei mit diesen Q-Zahlen alles Negative berücksichtigt worden? Dann wäre das aktuelle Kursniveau eine gute Kaufgelegenheit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: