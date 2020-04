Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,54 EUR +3,10% (07.04.2020, 15:29)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktien könne am Dienstag ihre Aufholjagd fortsetzen. Das Papier profitiere dabei von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS mit Kursziel 118 Euro. In Zeiten der Viruskrise laute bei dem deutschen Softwarekonzern die Devise "Big is beautiful", habe es in einer heute veröffentlichten Studie von Analyst Michael Briest geheißen. Er habe den gesteigerten Anteil an wiederkehrenden Umsätzen bei SAP gelobt, der aktuell mit 67% deutlich über dem Niveau zu Zeiten der Finanzkrise liege.Auch "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass der Walldorfer Konzern aufgrund seines robusten Geschäftsmodells und überzeugender fundamentaler Verfassung gestärkt aus der Coronavirus-Krise hervorgehe. Wichtig sei nun aus charttechnischer Sicht, dass die SAP-Aktie das jüngste Verlaufshoch von Ende März nachhaltig überwunden werden könne, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:104,38 EUR +1,34% (07.04.2020, 15:43)