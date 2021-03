Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt sowohl sein Kursziel von EUR 132, als auch seine "Kauf"-Empfehlung für die SAP-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) weiterhin zu kaufen.Die Clouderlöse seien in Q4/2020 währungsbereinigt um 13% auf EUR 2,04 Mrd. gestiegen. Der "Current Cloud Backlog" (vertraglich zugesicherte und in den kommenden zwölf Monaten zu realisierende Clouderlöse) sei trotz anhaltender Effekte der Corona-Krise auf das SAP-Cloudgeschäft währungsbereinigt um 14% auf EUR 7,16 Mrd. gestiegen.Der operative Cashflow habe für das Gesamtjahr 2020 EUR 7,19 Mrd. betragen und sich damit in etwa im Jahresvergleich verdoppelt. Der freie Cashflow sei im Jahresvergleich um 164% auf EUR 6,0 Mrd. gestiegen. Bei beiden Kennzahlen habe man deutlich über den eigenen Prognosen gelegen.Der Anteil der besser planbaren Umsätze an den gesamten Umsatzerlösen sei im Gesamtjahr 2020 um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 72% gestiegen.Die Cloud-Bruttomarge habe sich in Q4 um 2,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 67,2% erhöht.Im Abschlussquartal 2020 habe SAP zwar einen Umsatzrückgang von 6,3% auf EUR 7,54 Mrd. verzeichnet, habe damit aber leicht über den Markterwartungen von EUR 7,50 Mrd. gelegen. Das Betriebsergebnis habe sich gegenüber dem Vorjahr um 26,3% auf EUR 2,66 Mrd. erhöht, die operative Marge sei gleichzeitig in Folge eines konsequenten Kostenmanagements und deutlich geringerer Restrukturierungsaufwendungen um 910 Basispunkte auf 35,2% geklettert.Die SAP habe auch bei den nicht-finanziellen Kennzahlen eine starke Entwicklung verzeichnet, der "Kunden-Net-Promoter-Score" (Indikator für den Grad der Kundenzufriedenheit) sei 2020 um 10 Punkte gegenüber dem Vorjahr auf +4 gestiegen und habe damit das eigene Ziel übertroffen. Dieses starke positive Ergebnis markiere einen Wendepunkt nach einem Abwärtstrend in den letzten vier Jahren. Dies sei darauf zurückzuführen, dass sich die SAP auf die Umsetzung von Kundenfeedback, eine Harmonisierung der Interaktionen mit Kunden und eine durchgängige Integration im Produktportfolio konzentriert habe.Nachhaltigkeit: SAP habe zum 14. Mal in Folge die Führungsposition im "Dow Jones Sustainability Index" unter allen Software-Unternehmen einnehmen können. Sein ursprüngliches Ziel, bis 2025 "klimaneutral" zu werden, wolle SAP laut einer Aussendung von Anfang März 2021 bereits 2023 schaffen. 100% des benötigten Stroms würden bereits aus erneuerbaren Energien stammen.Die Prognosen von SAP für das laufende Geschäftsjahr 2021 hätten bei den Clouderlösen (Wachstum zwischen 13% und 18%) sowie bei den zusätzlich das Neulizenz- und Support-Geschäft beinhaltenden Cloud- und Softwareerlösen (Wachstum von 2%) um rd. 3% unter dem Konsens gelegen, die Prognose für das Betriebsergebnis (Rückgang zwischen 1% und 6%) habe jedoch im Gegensatz dazu im Rahmen der Erwartungen gelegen.Die überaus margenstarken Softwarelizenzerlöse seien in Q4/2020 zwar um 14,9% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 1,70 Mrd. gesunken, hätten damit aber den Konsens von EUR 1,52 Mrd. deutlich übertreffen können.Im Berichtsquartal seien die Erlöse im Segment Concur um 20% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 341 Mio. zurückgegangen, da aufgrund der Corona-Pandemie durch erheblich weniger Geschäftsreisen geringere volumenabhängige Transaktionsumsätze erzielt worden seien.Die überraschend stark verbesserte Profitabilität in Q4/2020 sei bei den Investoren durchwegs gut angekommen. Für 2021 gebe sich der Softwarekonzern leicht optimistisch, ausgehend davon, dass die Corona-Krise langsam abklingen und sich so die Nachfrage im zweiten Halbjahr allmählich verbessern werde. Die Aktie weise im Vergleich zu seiner Peer Group auf dem aktuellen Niveau einen deutlichen Discount auf.