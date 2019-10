Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die vorläufigen Q3-Zahlen seien schon bekannt gewesen. Doch SAP lasse es sich nicht nehmen, zusammen mit den finalen Q3-Zahlen eine kleine Überraschung zu liefern. Der Walldorfer Konzern und Microsoft hätten eine Partnerschaft vereinbart, um SAP-Kunden, die noch nicht auf die Cloud setzen würden, den Weg zu ebnen. Das ERP und HANA würden von Microsoft in Zukunft mit Referenzarchitektur und Cloudservices auf Azure versorgt.Eine positive Überraschung für SAP-Aktionäre. Abgesehen von der Partnerschaft mit Microsoft halte das neue Chef-Duo von SAP den Ball allerdings flach. Man wolle vorerst für Kontinuität sorgen. Einzelheiten wie es strategisch weitergehe oder Details zu Aktienrückkäufen sollten erst auf dem Kapitalmarkttag am 12. November bekanntgemacht werden.Bei der SAP-Aktie dürfte damit in den nächsten Wochen die Marke bei 115 Euro wichtig werden. "Der Aktionär" erwarte nicht, dass sich die SAP-Aktie weit von der horizontalen Marke entferne, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:117,36 EUR +1,42% (21.10.2019, 10:27)