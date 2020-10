Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (27.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Der Softwarekonzern habe den zuletzt Mitte April gesenkten Ausblick für 2020 nun überwiegend reduziert und eine Gewinnwarnung bekannt gegeben. Zudem habe SAP neue mittelfristige Zielsetzungen bis 2025 (bisher: 2023) bekannt gegeben. Besonders enttäuschend sei dabei die Aussage gewesen, dass SAP nun bis 2023 nicht mehr von einer Verbesserung der operativen Marge von durchschnittlich einem Prozentpunkt p.a. ausgehe, sondern in dem Zeitraum nun kaum Fortschritte bei der Profitabilität sehe. Somit sei das wichtige mittelfristige Margenziel kassiert worden. Des Weiteren solle sich die Corona-Pandemie bis mindestens Mitte 2021 negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken.Die SAP-Aktie sei daraufhin um 22% eingebrochen (26.10.). Die Zahlen für das Q3/2020 hätten in diesem Zusammenhang auch die Erwartungen verfehlt. Mit Ausnahme des berichteten Nettogewinns, der von einem Bewertungseffekt habe profitieren können.Jost habe seine EPS-Prognose für 2020 moderat auf 4,03 (alt: 3,92) Euro erhöht. Für 2021 habe er aber seine EPS-Erwartung auf 4,66 (alt: 4,72) Euro leicht gesenkt. Der langfristige Wachstumstrend bei SAP sei nach Meinung des Analysten nach wie vor intakt, weshalb er die Kursreaktion für übertrieben erachte. Zumal das aufgegebene Margenziel Folge verstärkter Investitionen in zukünftiges Wachstum sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:99,20 EUR +1,43% (27.10.2020, 14:51)