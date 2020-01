Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

119,00 EUR -3,71% (29.01.2020, 13:36)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,82 EUR -3,19% (29.01.2020, 13:21)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie von der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) und erhöht das Kursziel von 115 auf 135 Euro.Während das operative Zahlenwerk für 2019 im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, habe das IFRS-Ergebnis enttäuscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die dort verbuchten Belastungen sollten sich jedoch im laufenden Jahr deutlich reduzieren. Gleichwohl habe das neue Management nun die anspruchsvolle Aufgabe, die zahlreichen und teuren Zukäufe der vergangenen Jahre zu monetarisieren (bspw. habe sich der Umsatzbeitrag von Qualtrics in Q4 auf 156 Mio. Euro bei einem Kaufpreis von rund 8 Mrd. USD belaufen). Außerdem seien durch die Zukäufe viele Parallelstrukturen entstanden, die nun zusammengeführt werden müssten, insbesondere im Vertrieb. Donie traue dem Management dies zu und sehe den Walldorfer Konzern weiterhin auf einem dynamischen Wachstumskurs.Wolfgang Donie von der NORD LB, stuft daher in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 115 auf 135 Euro an. (Analyse vom 29.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der SAP SE: Keine vorhandenBörsenplätze SAP-Aktie: