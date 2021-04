Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,94 EUR +3,06% (14.04.2021, 15:26)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

116,22 EUR +3,62% (14.04.2021, 15:11)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (14.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), erhöht aber das Kursziel von 120 auf 122 Euro.Der Walldorfer Konzern sei gut ins neue Jahr gestartet und habe insbesondere im wichtigen Cloudgeschäft Dynamik entfalten können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das operative Ergebnis habe jedoch teilweise von nicht dauerhaften Kostenentlastungen profitiert. Die von SAP als "Anhebung" titulierte Anpassung des Ausblicks sei als Kosmetik zu betrachten. Donie antizipiere die operativen Fortschritte in seinem angehobenen Kursziel. Auf dem aktuellen - nach einer zuletzt dynamischen Entwicklung erreichten - Kursniveau entspreche dies gemäß der Ratingsystematik der NORD LB nun einer Halteempfehlung.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat die SAP-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und hebt das Kursziel von 120 auf 122 Euro an. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: