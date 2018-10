Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,28 EUR +2,32% (16.10.2018, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,54 EUR +2,54% (16.10.2018, 16:48)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (16.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP werde in dieser Woche die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Das Zahlenwerk werde positiv erwartet, entsprechend schaffe das Papier des Softwareriesen nach der jüngsten Korrektur auch ein wichtiges Rebreak.Rund 13 Prozent habe der DAX-Titel in der Spitze vom Hoch bei 108,52 Euro korrigiert. Die heftige Korrektur sei im Anschluss an einen Fehlausbruch über die 105-Euro-Marke gefolgt. Bedingt durch den schwachen Gesamtmarkt sei der SAP-Aktie schnell die Luft ausgegangen und sei wieder unter die Ausbruchsmarke zurückgerutscht. Wie so häufig nach Fehlsignalen sei die Bewegung in die Gegenrichtung umso dynamischer.Im Bereich der 200-Tage-Linie habe glücklicherweise der Abwärtsimpuls geendet. Eine erste Hürde auf der Oberseite habe die Aktie bereits wieder genommen. Mit dem Überwinden des horizontalen Widerstands bei 98,75 Euro sei ein erstes Kaufsignal geliefert worden. Nun peile SAP wieder dreistellige Kursnotierungen an.Sollten die Zahlen am Donnerstag bei SAP ähnlich gut wie im Vorquartal ausfallen, könnte sogar erneut ein Angriff auf die obere Dreiecksbegrenzung anstehen, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link .Börsenplätze SAP-Aktie: