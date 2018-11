Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (28.11.2018/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten.Am 23.11.2018 hat Aufsichtsrat Andreas Hahn ein Paket von 64 SAP-Aktien zum Kurs von 89,04 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 5.698,56 EUR entspricht.Anleger sollten bei der SAP-Aktie dabei bleiben, so David Vagenknecht von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 21.11.2018. SAP sei in der Offensive. Vor wenigen Tagen habe es eine 8-Milliarden teure Qualtrics-Übernahme angekündigt, die das Cloud-Geschäft bestärke. Jetzt nehme SAP auch die deutschen Städte und Gemeinden unter die Lupe. Das Ziel: Smart-City Infrastruktur ins Leben rufen. Dafür schließe sich SAP mit der Software AG zusammen. Gemeinsam würden die beiden größten Softwarehäuser Deutschlands eine Smart-City-Plattform aufbauen wollen. Deutsche Städte, Landkreise oder Gemeinden könnten damit ihre Vorhaben im Bereich Smart-City oder Smart-Country umsetzen.Die Plattform sei in Anlehnung an die Normierungsinitiative "Open Urban Plattform" der EU erstellt worden. Sie umfasse laut SAP ein abgestimmtes Zusammenspiel von Komponenten aus den Bereichen Internet der Dinge, Big Data und künstliche Intelligenz sowie eine Entwicklungsplattform für smarte Apps. Die offene Plattform für den deutschen Smart-City-Markt erschließe für SAP zukünftige Erlösquellen. "Der Aktionär" glaubt zudem weiterhin an langfristig stärkere Margen.Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:90,64 EUR +0,50% (28.11.2018, 14:06)