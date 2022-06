Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Bei den Investoren sei SAP schon länger eher wenig gefragt. Der Titel tendiere seit Jahren seitwärts und werde von seinen Konkurrenten in Sachen Rendite klar outperformt. Laut einer aktuellen Studie würden die Walldorfer nun auch als Arbeitgeber an Attraktivität verlieren.Das auf Employer Branding spezialisierte Beratungsunternehmen Universum befrage jedes Jahr Studenten, bei welcher Firma sie am liebsten arbeiten würden. Im aktuellen Arbeitgeberranking von Universum würden einige IT-Unternehmen an SAP in Sachen Popularität vorbeiziehen.Demnach würden aktuell nur noch rund 12 Prozent aller Informatikabsolventen in Deutschland einen Job beim Walldorfer Softwareanbieter in Erwägung ziehen. Damit müsse sich SAP in der Umfrage mit Platz acht begnügen, nachdem es im vergangenen Jahr noch mit knapp 14 Prozent Zustimmung auf Rang fünf gelandet sei.Zu den beliebtesten Arbeitgebern würden insbesondere die Tech-Giganten aus den USA gehören. So könne sich jeder dritte deutsche Informatikabsolvent einen Job bei Google vorstellen, knapp jeder vierte würde gerne bei Apple oder Microsoft arbeiten.Anleger bleiben daher weiterhin an der Seitenlinie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 07.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: