Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (27.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der deutsche Software-Konzern habe die Anleger mit seinem Quartalsbericht auf ganzer Linie enttäuscht. Die SAP-Aktie habe gestern einen heftigen Kursabsturz erlitten und rund 22% an nur einem Tag verloren. Nun habe sich das Management zu Wort gemeldet.CEO Christian Klein habe gestern gegenüber dem "Handelsblatt" die SAP-Strategie verteidigt: "Wir waren uns bewusst, dass die Reaktion der Aktionäre so ausfallen könnte. Aber die Entscheidung, die Ambition zu korrigieren und uns noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten, war notwendig."Laut Klein seien die zusätzlichen Investitionen notwendig, um die Infrastruktur auszubauen. Er wolle nicht das Wachstumspotenzial in der Zukunft für die kurzfristige Margenoptimierung opfern. Man müsse noch entschiedener in die Cloud gehen, dann müsse man investieren, damit die SAP-Infrastruktur noch skalierbarer und damit auch profitabler werde. Es nütze nichts an einer operativen Marge von 34% festzuhalten, wenn die Kunden digitalisieren und in die Cloud wollten. Man wolle zudem das SAP-Portfolio schneller ausbauen, damit die Kunden bei der Digitalisierung schneller vorankämen - nicht nur in Kernprozessen, sondern auch in industriespezifischen Abläufen.Ursprünglich sei man fürs zweite Halbjahr von einer leichten wirtschaftlichen Erholung ausgegangen. Jetzt gebe es allerdings eine gegenläufige Entwicklung - erst am Wochenende seien zwei weitere europäische Länder quasi wieder in den Lockdown gegangen. Und man sehe eine Beeinträchtigung gerade durch Concur, die SAP-Lösung für Reisekostenmanagement. Das habe zu einer Anpassung im Cloud-Geschäft geführt. Concur sei aber eine herausragende Lösung für Reisekostenmanagement. Auch hier betrachte man die Langfristperspektive. Wenn die Mitarbeiter irgendwann wieder reisen würden, dann werde man wieder hohe Wachstumsraten sehen. Deswegen seien keine großen Einsparungen geplant.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link