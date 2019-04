Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Am Montag gehe es erneut bergab für die SAP-Aktie. Für Unsicherheit sorge der Abschied des Cloud-Vorstandes Robert Enslin - die zweite personelle Veränderung in der zukunftsentscheidenden Sparte. Die Veränderung in der Führungsebene sorge zum Wochenbeginn für verständliche Verunsicherung bei den Anlegern. Denn die US-Managerin Morgan habe zwar eine steile Karriere beim Walldorfer Konzern hingelegt und werde von Forbes zu den mächtigsten Frauen der Welt gehört, doch Erfahrungen in der Produktentwicklung habe sie kaum. Sicherlich stehe bei SAP eine Restrukturierung an, doch auch die Vorgabe des Managements von einer Verdreifachung der Cloud-Umsätze müsse erreicht werden.Die SAP-Aktie setze am Montag die Abwärtsbewegung nach einer Abstufung auf "reduce" durch ODDO BHF am Freitag fort und bewege sich wieder in Richtung der 100-Euro-Marke. "Der Aktionär" habe bereits Ende vergangener Woche zu Gewinnmitnahmen geraten und den Stopp nachgezogen. Langfristig bleibe das Anlegermagazin aber bullish eingestellt. Nach einer kurzfristigen Konsolidierungsphase sollte die Marke von 105 Euro bei einem erneuten Anlauf zurückerobert werden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:101,48 EUR -1,00% (08.04.2019, 14:04)