Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (19.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP wolle angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine den russischen Markt komplett verlassen. Nachdem der Software-Riese bereits sein Neu- und Cloud-Geschäft in dem Land eingestellt habe, würden nun zwei weitere Schritte "für den geordneten Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland" angekündigt. Das DAX -Schwergewicht gebe nach.Hinsichtlich seiner Cloud-Dienste habe SAP nicht von Sanktionen betroffene Unternehmen bereits vor die Wahl gestellt, Daten löschen zu lassen, diese in Eigenregie zu übernehmen oder sie in ein Rechenzentrum außerhalb von Russland zu überführen. SAP habe nun angekündigt, die Verträge russischer Firmen, die sich für eine Migration der Daten ins Ausland entschieden hätten, nach Ablauf der Abonnement-Laufzeit nicht zu verlängern. Auch sollten Cloud-Abos nicht verlängert werden.Zudem beabsichtige SAP laut Mitteilung, den Support und die Wartung für Produkte, die auf lokalen Servern in Russland installiert seien (On-Premise), einzustellen. "Wir prüfen derzeit verschiedene Optionen, wie sich diese Entscheidung umsetzen lässt", habe das Unternehmen mitgeteilt. Das Hauptaugenmerk liege darauf, den rechtlichen Verpflichtungen gegenüber nicht-sanktionierten Kunden weiter nachzukommen.Laut SAP-Finanzchef Luka Mucic würden die Geschäfte in Russland, der Ukraine und Belarus zusammen nur einen geringen Teil der gesamten SAP-Erlöse ausmachen, dem Manager zufolge hätten sie sich zuletzt auf rund 1,5 Prozent des Gesamtumsatzes belaufen. SAP habe im vergangenen Jahr 27,8 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.Zu den konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen der Entscheidungen wolle sich SAP bei der Vorlage der Quartalszahlen am kommenden Freitag äußern.Mehrere Analysten hätten sich im Vorfeld der Q1-Zahlen zurückhaltend optimistisch gezeigt. Goldman Sachs habe zwar das Kursziel von 139 auf 135 Euro gesenkt, bleibe jedoch bei ihrem "buy"-Votum. Die Umsatztreiber des Software-Konzerns seien intakt, doch höhere operative Kosten dürften die Ergebnisdynamik bremsen, habe Analyst Mohammed Moawalla kürzlich geschrieben.Auch die Baader Bank halte an ihrer Einstufung für SAP mit "buy" fest und habe in der vergangenen Woche das Kursziel von 150 Euro bestätigt. Analyst Knut Woller rechne mit einem soliden Jahresstart des Software-Entwicklers. Das Cloud-Geschäft verleihe dem Wachstum Rückenwind.Der Komplettausstieg aus Russland sei zu verkraften. "Der Aktionär" setze weiterhin auf den Cloud-Wandel bei SAP, wenn auch der DAX-Wert keine laufende Empfehlung sei. Dazu bedürfte es auch eines charttechnischen Kaufsignals, etwa eines Anstiegs auf 105 Euro.Wer die SAP-Aktie besitzt, hält sie weiterhin, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2022)