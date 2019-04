Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

113,96 EUR -0,90% (30.04.2019, 15:55)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

114,30 EUR -1,04% (30.04.2019, 16:09)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (30.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP-Chef Bill McDermott habe einiges vor: Alle Bereiche des Softwarekonzerns sollten auf Wachstum, Innovation und Effizienz getrimmt werden. Dazu würden die Investitionen in Kernprodukte hochgefahren, die Entwicklungszyklen von Software verkürzt und unternehmerische Entscheidungen schneller umgesetzt. Das Ziel von McDermott: den SAP-Börsenwert bis 2023 von aktuell rund 140 Milliarden auf 250 bis 300 Milliarden Euro hochschrauben.Erstmals seit fast 17 Jahren habe SAP einen Quartalsverlust verbucht - die Aktie lege dennoch prozentual zweistellig zu und habe am Freitag mit 117,08 Euro den bisher höchsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 1988 erreicht. Mit dem jüngsten Kurssprung habe SAP die Führung in der Rangliste der wertvollsten deutschen börsennotierten Unternehmen deutlich ausgebaut. SAP sei derzeit an der Börse rund 140 Milliarden Euro wert und liege damit deutlich vor der Allianz (91 Milliarden Euro) und Siemens (89 Milliarden Euro).Wie passe das zusammen? Ganz einfach: Die Kosten, die für die roten Zahlen gesorgt hätten, entstünden durch die Neuausrichtung hin zu Zukunftsfeldern. Dabei sei die Zeit der Zukäufe erst einmal vorbei. Jetzt habe das organische Wachstum Vorfahrt. SAP wolle den Umsatz so bis zum Jahr 2023 auf mehr als 35 Milliarden Euro (2018: 24,7 Milliarden Euro). steigern. Dabei solle die bereinigte operative Marge kontinuierlich um rund einen Prozentpunkt jährlich verbessert werden - also insgesamt um fünf Prozentpunkte auf 34 Prozent. Bis zu einer Investorenveranstaltung im November wolle der Vorstand dazu die Details ausarbeiten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: