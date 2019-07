Börsenplätze SAP-Aktie:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Software-Konzern sei in den letzten Wochen stark unter die Räder gekommen. Der Grund seien enttäuschende Quartalszahlen gewesen, die den Kurs auf Talfahrt geschickt hätten. Vor allem Personalkosten und Übernahmen hätten auf das Ergebnis gedrückt. Die Finanzschulden würden sich mittlerweile auf über 13,8 Milliarden Dollar summieren. Doch Bill McDermott habe mit SAP noch einiges vor."Wir sind unseren Zielen absolut verpflichtet", so der SAP-Chef. In Klartext bedeute dies, dass die Margen bis 2023 um 5 Prozentpunkte und der Nettogewinn um 9,5 bis 12,5 Prozent erhöht werden sollten. Der Marktwert solle im besagten Jahr laut McDermott 250 bis 300 Milliarden Euro betragen.Doch dazu müsse der Konzern so langsam liefern. Eigentlich sollte die operative Rendite im laufenden Jahr bereits um einen Prozentpunkt gesteigert werden. Doch das müsse wohl nach hinten verschoben werden. Finanzchef Luka Mucic rechne ab 2020 mit "bedeutenden Schritten".Auch das Chartbild trübe sich aktuell etwas ein. Wichtige Widerstandszonen im Bereich von 109,90 Euro stünden bevor. Sollte diese Unterstützung nicht standhalten, so könnte es schnell in Richtung 200-Tage-Linie gehen, die bei 101,16 Euro verlaufe.Nach dem fulminanten Anstieg in der ersten Jahreshälfte seien kurzfristige Kursschwächen ganz normal. SAP sei im Branchenvergleich mit einem KGV von rund 19 immer noch am günstigsten bewertet. Der Konkurrent Salesforce bringe es auf ein gut doppelt so hohes KGV.Für investierte Anleger heißt es dabeibleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link