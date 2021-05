Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (17.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Seit SAP die Q1-Zahlen präsentiert habe, habe die Aktie wieder kräftig zulegen können. Im Mai habe der DAX-Titel zwar etwas zurückgesetzt - doch ohne den langfristigen Aufwärtstrend zu durchbrechen. Und dies sei nicht der einzige Trend, der Anleger zuversichtlich stimme.Denn obwohl die mittelfristigen Ziele zusammengestrichen worden seien, habe sich die positive Entwicklung der Bruttomarge von 2018 bis heute fortgesetzt. Insbesondere im wichtigen Wachstumsbereich, der Cloud, sei deutlich eine Verbesserung der Margen festzustellen.Ein Trend, der aktuell anhalte. Denn in Q1/2021 hätten sich in allen Geschäftsbereichen die Bruttomargen gegenüber dem Vorjahresquartal verbessern können oder seien zumindest auf gleichem Niveau geblieben.Laut Geschäftsführung hätten für die Margen-Expansion insbesondere eine höhere Nachfrage nach "Premium-Produkten", aber auch Einsparung im Zusammenhang mit der Corona-Krise wie beispielsweise Reisekosten eine Rolle gespielt.Die Margenexpansion gebündelt mit dem aktuellen Umsatzwachstum sei ein unschlagbares Argument für die SAP-Aktie. DER AKTIONÄR bleibt dem Papier des Software-Riesen treu - und rät Anlegern, die Gewinne laufen zu lassen, so der Experte Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link