Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (13.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe im abgelaufenen dritten Quartal deutlich mehr verdient als gedacht. Bereinigt um Sondereffekte und vor Zinsen und Steuern sei das Betriebsergebnis laut vorläufigen Zahlen überraschend um zwei Prozent auf 2,10 Mrd. Euro gestiegen, wie der Softwarehersteller am Dienstagabend in Walldorf bekannt gegeben habe.Dank der um ein Fünftel wachsenden Cloudgeschäfte habe der Umsatz insgesamt gegenüber dem schwachen Vorquartal um fünf Prozent auf 6,84 Mrd. Euro angezogen. Analysten hätten zuvor mit einem deutlich schwächeren Anstieg gerechnet.Unter dem Strich sei mit 1,42 Mrd. Euro dennoch 14 Prozent weniger Nettogewinn übrig geblieben als vor einem Jahr, vor allem sei mehr Geld für die aktienbasierte Vergütung der Mitarbeiter nötig geworden.SAP-Chef Christian Klein habe nach dem überraschend guten Abschneiden die Finanzprognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Im dritten Quartal sei erneut die Software zur Nutzung über das Netz (Cloudsoftware) der Wachstumstreiber gewesen, nun würden die Walldorfer 2021 hier mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 16 bis 19 Prozent rechnen. Zuletzt hätten 15 bis 18 Prozent Anstieg im Plan gestanden.Das bereinigte operative Ergebnis solle nun währungsbereinigt maximal um zwei Prozent sinken statt um vier Prozent. Nach wie vor halte der DAX-Konzern im besseren Fall zu konstanten Wechselkursen einen Wert wie im Vorjahr für möglich.SAP komme bei der Umsetzung seiner Cloud-Strategie voran und werde abermals für das Gesamtjahr optimistischer. Das sollte vom Markt positiv aufgenommen werden.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der SAP-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 13.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)