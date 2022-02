Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (03.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Behörden und Ministerien in Deutschland sollten künftig auch sensible Daten in einer Cloud-Lösung speichern können, die auf Technik des US-Konzerns Microsoft aufsetze. Am Donnerstag hätten Europas größter Softwarekonzern SAP und der Bertelsmann-Dienstleister Arvato Systems angekündigt, in eine souveräne Cloud-Plattform für die deutsche Verwaltung zu investieren.Das Angebot solle auf der Cloud-Plattform Azure von Microsoft aufsetzen. Dabei seien aber sowohl die Datenverarbeitung und Datenhaltung als auch der Betrieb sämtlicher Services in Deutschland erfolgt.Die Bundesregierung und andere öffentliche Stellen könnten US-Konzerne wie Microsoft, Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) oder Google ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) nicht direkt mit dem Betrieb einer Cloud-Lösung beauftragen, in der auch vertrauliche oder gar geheime Dokumente gespeichert würden. Spätestens mit den Enthüllungen des US-Whistleblowers Edward Snowden sei bekannt geworden, dass amerikanische Geheimdienste wie die NSA auf technisch verfügbare Daten auch aus Europa zugreifen würden, ohne dafür europäische Gerichte anzurufen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe in zwei Urteilen zum transatlantischen Datenaustausch festgestellt, dass in den USA kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau vorhanden sei.SAP und Arvato Systems hätten betont, das neue Angebot werde den spezifischen nationalen Anforderungen entsprechen, die im Rahmen der deutschen Cloud-Strategie eine entscheidende Rolle spielen würden. "Auch werden keine Abhängigkeiten zu Netzwerken außerhalb Deutschlands bestehen, was die Unabhängigkeit der souveränen Cloud zusätzlich verdeutlicht." Zum Investitionsvolumen hätten die Unternehmen am Donnerstag keine Angaben machen wollen. Der "Behördenspiegel" habe berichtet, dass SAP und Arvato 350 Millionen Euro in die Hand nähmen.Dabeibleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link