XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,10 EUR +0,04% (16.03.2021, 11:01)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (16.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Wenn es um SAP gehe, dann würden viele an die ERP-Software des deutschen Tech-Konzerns denken. Tatsächlich hätten die Walldorfer ein sehr breites Produktportfolio. Dazu gehöre auch die E-Learning-Plattform openSAP. Sie biete kostenfreie Online-Kurse, die von SAP-Experten durchgeführt würden, sowie begleitendes Microlearning und Podcasts zu einer Vielzahl von Themen. Das Lernangebot richte sich von Anfänger bis Profis an alle interessierte Teilnehmer.Gestern habe openSAP einen weiteren Meilenstein erreicht. Auf der Plattform seien 5 Mio. Kursanmeldungen registriert worden. Die Online-Lernplattform stoße auf eine sehr hohe Nachfrage. In den letzten drei Jahren habe sich die Zahl der Kursanmeldungen verdoppelt. Für die rund 250 verschiedene Kurse gebe es im Durchschnitt 20.000 Einschreibungen pro Kurs, dies entspreche insgesamt 1,2 Mio. Lernenden.Mit seiner E-Learning-Plattform sei SAP gut für die Zukunft gerüstet. Unter den Lernenden würden sich u.a. SAP-Experten und -Mitarbeiter von morgen befinden, die künftig verantwortliche Aufgaben innerhalb des Unternehmens wahrnehmen könnten. Dabeibleiben, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2021)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:103,04 EUR +0,37% (16.03.2021, 10:46)