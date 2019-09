Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Auf dem diesjährigen Jahreskongress der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) in Nürnberg habe es nur so an Kritik gehagelt. Viele der Digitalisierungsprojekte würden im Sand verlaufen. Zudem habe der Verband bemängelt, dass der Konzern "gewaltig aufpassen müsse", da mittlerweile zu viele gute Leute das Unternehmen verlassen würden.Laut einer Umfrage unter Mitgliedern der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe würden nur 24 Prozent der Strategie des Software-Konzerns vertrauen. Rund 30 Prozent hätten angegeben, gar kein Vertrauen mehr zu haben. Immerhin 45 seien teilweise mit den Diensten zufrieden.DSAG-Vorsitzende Marco Lenck habe vor allem kritisiert, dass die im Verband organisierten Unternehmen und ITler nicht ausreichend über die Produktstrategie informierte würden. SAP habe viele neue Ideen und Programme vorangeschoben, aber es fehle die nahtlose Integration.Zudem habe er den Konzern ermahnt, den sogenannten Braindrain ernst zu nehmen: "Viele SAPler mit breitem Knowhow und Kundenverständnis verlassen das Unternehmen, diese Tendenz sehen wir mit Sorge", so Lenck.Die Ergebnisse des Kongresses dürften SAP stark zu denken geben. Die Walldorfer hätten sich in den vergangenen Jahren durch etliche Milliarden-Übernahmen verstärkt und neu positioniert.Die Kritik verdeutliche allerdings, dass es in Sachen Integration noch starken Nachholbedarf gebe. Vor allem die CRM-Lösungen stünden massiv in der Kritik. Die Aufgabe des SAP Managements werde es nun sein, das Vertrauen der Nutzer wiederzugewinnen.Die Aktie habe bislang kaum auf die News reagiert. Trotz aller Kritik sollte Anlegern klar sein, dass SAP in Sachen Cloud zu den stärksten Playern in Europa gehöre. Kritik von der Basis sollte allerdings immer ernst genommen werden, denn sie deute auf elementare Probleme hin.Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt dennoch seiner grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber SAP und rät weiterhin zum Kauf. Die weitere Entwicklung sollte jedoch von Anlegern genau beobachtet werden. (Analyse vom 18.09.2019)