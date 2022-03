XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Papiere von SAP würden heute mit einem Minus von knapp zwei Prozent zu den Verlierern im DAX gehören. Grund dürfte vor allem der Abgang des langjährigen Finanzvorstands Luka Mucic sein. Das Unternehmen habe am Freitag mitgeteilt, dass Mucic zum 31. März 2023 aus dem Amt ausscheide. Bis dahin werde der Manager seine Tätigkeit "in vollem Umfang" wahrnehmen. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem neuen CFO bereits eingeleitet. Nun hätten sich die ersten Analysten zu dem Vorgang geäußert.Der Analyst James Goodman von der britischen Großbank Barclays habe die Nachricht "ziemlich negativ" gewertet. Der Anlagehintergrund für SAP hänge stark an den Zielen für 2025. Anleger könnten nun Bedenken haben, dass sich der Softwarekonzern künftig weniger stark daran orientiere, habe es geheißen. Daher habe der Barclays-Experte das Kursziel für SAP von 135 auf 128 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "overweight" belassen.Trotz der heutigen Verluste hätten sich die Papiere zuletzt vom Kurseinbruch ein gutes Stück weit erholt. Die Aktie notiere nach wie vor über der wichtigen 100-Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:102,22 EUR -1,67% (21.03.2022, 12:12)