Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,38 EUR +1,10% (29.08.2019, 16:11)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Abwärtstrend der SAP-Aktie halte noch an, doch mit Schützenhilfe seitens der Analysten starte der Titel jetzt einen erneuten Angriff auf die Widerstandszone bei 109 Euro. Gelinge der Durchbruch, wäre dies ein deutliches Signal in Richtung Trendwende."Der Aktionär" rate nach wie vor bei SAP dabeizubleiben, denn die Aktie habe sich nach der Korrektur wieder stabilisiert. Hierfür habe eine ganze Reihe bullisher Analysten wie Bankhaus Metzler gesorgt. Trotz sinkender Kurse sei das Konsensziel auf 127,85 Euro gestiegen. Fundamental würden 26 Analysten SAP auf dem richtigen Weg sehen. "Der Aktionär" schließe sich hier an und warte auf die Trendwende, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:108,34 EUR +1,14% (29.08.2019, 15:56)