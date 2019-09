Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein klarer Langfrist-Kauf.Frische Investitionen: Der Softwarekonzern SAP stecke mehr als 200 Millionen Euro in eine neue Basis in der Hauptstadt. Unweit des Berliner Hauptbahnhofs im "Quartier Heidestrasse" miete SAP für einen Digital-Campus mehr als 30.000 Quadratmeter, wie der Softwarekonzern am Dienstag mitgeteilt habe. Der Aktie würden derweil die Impulse fehlen.Rund 1.200 Mitarbeiter sollten dort bis Ende 2022 Platz finden, die Büros in der Rosenthaler Straße sollten dann aufgegeben werden. Die mehr als 200 Millionen Euro plane der Softwarekonzern für Mieten, Betriebskosten und Abschreibungen für zehn Jahre ein.Derzeit beschäftige SAP in Berlin und Potsdam rund 1.000 Menschen. Mit dem neuen Standort sei Platz für rund 450 neue Mitarbeiter. Der Softwarekonzern habe jüngst zwar in Deutschland Jobs abgebaut, stelle aber gleichzeitig in anderen, zukunftsträchtigen Bereichen ein. An dem neuen Standort solle an den Themen Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernern und Blockchain gearbeitet werden.SAP bleibt einer der DAX-Favoriten und ein klarer Langfrist-Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Für Trader werde es mit dem nachhaltigen Sprung über das September-Hoch interessant. (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: