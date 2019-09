Börsenplätze SAP-Aktie:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Für die Aktie von SAP sei es ein Auf und Ab im August gewesen. Die Aktie habe im Wochentakt zwischen der Unterstützung bei 104,80 Euro und dem Widerstand bei 109,50 Euro gependelt. Doch heute habe die Aktie den Ausbruch geschafft.In einem freundlichen Marktumfeld habe die SAP-Aktie im frühen Handel die wochenlang haltende Seitwärtsrange zwischen 104,80 Euro und 109,50 Euro verlassen und notiere aktuell auf Tradegate bei 110,10 Euro.Der Ausbruch aus der Widerstandszone falle mit dem bullishen Durchbruch der 38-Tage-Linie zusammen. Die SAP-Aktie generiere damit gleich zwei Kaufsignale und zähle im frühen Handel zur besseren Hälfte des DAX, der in der aktuellen Indikation mit einem Plus von 0,95 Prozent in den Tag starte.Bullishe Analysten hätten in den vergangenen Tagen die Basis gelegt, auf der nun der Ausbruch stattfinde. Kurzfristig gehe der Trend damit wieder klar nach oben."Der Aktionär" traut dem Software-Konzern zu, die Langfrist-Ziele zu erreichen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link