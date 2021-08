XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (06.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern befinde sich mitten im Cloud-Umbruch. Derzeit versuche SAP Überzeugungsarbeit bei ihren Kunden für die Cloud-Lösung "Rise with SAP" zu leisten. Aktuelle Umfragen würden aber zeigen, dass viele Kunden den Cloud-Schwenk nicht so richtig mitmachen wollten. Helfen solle nun der Ausbau der Cloud-Partnerschaft mit Google.Die Walldorfer wollten die Google Cloud nun als strategischen Partner für das Angebot "Rise with SAP" ins Boot holen. "Beide Unternehmen werden zusammen daran arbeiten, die Migration der Systeme und Geschäftsprozesse von Kunden in die Cloud zu beschleunigen", heiße es in einer Mitteilung von SAP. Zahlreiche SAP-Services und -Produkte - u.a. SAP Analytics Cloud und SAP Data Warehouse Cloud innerhalb der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) - seien künftig in der Cloud-Infrastruktur und im Hochgeschwindigkeitsnetz von Google Cloud weltweit verfügbar. Ziel der Kooperation sei es, Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen zu helfen, zentrale Geschäftssysteme in die Cloud zu verlagern sowie bestehende Systeme durch Funktionen in der Google Cloud beispielsweise in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) zu ergänzen.Der Ausbau der Google-Kooperation komme zum richtigen Zeitpunkt. Laut einer aktuellen Umfrage würden 39% der Mitglieder der SAP-Anwendergruppe DSAG den Mehrwert des Cloud-Angebots von "Rise with SAP" infrage stellen. Die Zusammenarbeit mit einem Weltkonzern wie Google könnte weiteres Vertrauen bei den Kunden und Anwendern schaffen. Investierte sollten dabeibleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)