ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (04.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Attacke auf Widerstand - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) fiel am 2. November 2020 auf ein Tief bei 89,93 EUR zurück und testete damit einen langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung. Allerdings habe sich Anfang September der Widerstand bei 129,58 EUR als zu hohe Hürde erwiesen. Nach einem Rücksetzer auf 112,78 EUR nähere sich der Wert inzwischen wieder diesem Widerstand an. In dieser kurzfristigen Aufwärtsbewegung habe es am Dienstag einen Ausbruch über den Widerstand bei 126,28 EUR gegeben. Gestern habe sich die Aktie nach oben abgesetzt.Die SAP-Aktie könnte in den nächsten Tagen den Widerstand bei 129,58 EUR attackieren. Gelinge ihr ein Ausbruch über diese Hürde, würde der Weg zum Allzeithoch geebnet werden. Dieses liege bei 143,32 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter 126,28 EUR abfallen, ergäbe sich ein erster Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es erneut zu einem Rücksetzer in Richtung EMA 200 bei aktuell 118,88 USD kommen. (Analyse vom 04.11.2021)