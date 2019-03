Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,05 EUR +2,11% (15.03.2019, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,02 EUR +2,17% (15.03.2019, 16:45)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (15.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Während die Investoren auf Zahlen und Ausblick vom US-Softwarekonzern Oracle insgesamt recht verschnupft reagieren würden, würden sie beim heimischen Wettbewerber SAP beherzt zugreifen. Kein Wunder: SAP wolle in den nächsten Jahren das eigene Wachstum beschleunigen. Die Grundlage sei bereits geschaffen. Und die SAP-Aktie sende zum Wochenschluss ein massives Kaufsignal.Die Walldorfer Softwareschmiede habe bereits im jüngsten Quartalsbericht hervorragende Wachstumsraten im Zukunftsgeschäft präsentiert. Gehe der Plan von Vorstandchef Bill McDermott auf, dürften zweistellige Notierungen schon bald der Vergangenheit angehören.DER AKTIONÄR habe bereits darauf hingewiesen: Der DAX-Titel attackierte in den letzten Tagen intensiv den massiven charttechnischen Widerstandsbereich um 95,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: