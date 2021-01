Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,68 EUR +0,46% (08.01.2021, 08:52)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,52 EUR -0,91% (07.01.2021)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (08.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das seien keine einfachen Tage für die SAP-Aktionäre. Die Anteilscheine des größten europäischen Softwarekonzerns würden sich seit Wochen nur seitwärts bewegen. Die seit dem Oktober-Crash entstandene Kurslücke scheine für die Bullen aktuell eine unüberwindbare Hürde zu sein. Doch die Analysten würden sich davon unbeeindruckt geben und mehrheitlich bullish bleiben.So habe die Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für SAP auf "buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Lisa Yang sehe die digitale Wirtschaft Europas an einem entscheidenden Punkt angekommen. Es gebe mehrere Haupttreiber, die die Digitalisierung weiter beschleunigen sollten. Dabei dürften "digitale Europameister" entstehen. Der Softwarekonzern SAP sei in dieser Marktentwicklung ein "Möglichmacher".Auch Barclays habe die Einstufung für SAP auf "overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die Ziele des Softwarekonzerns für das Kerngeschäft und die Cloudsparte hätten noch Luft nach oben, habe Analyst James Goodman geschrieben und seine Schätzungen angehoben. Die Sorgen vieler Anleger infolge des Strategieupdates im Herbst erschienen übertrieben.Auch der anderen Analysten sei bullish für SAP. Laut Bloomberg seien aktuell insgesamt 23 Analysten für die SAP-Aktie positiv gestimmt, zehn hätten eine neutrale Einschätzung abgegeben und vier würden raten, das Papier zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel sei 119,92 Euro.Investierte bleiben dabei, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link