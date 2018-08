Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,22 EUR 0,0% (30.08.2018, 09:04)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,54 EUR (29.08.2018)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (30.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Aktie kratzt am Allzeithoch - ChartanalyseDie Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) befinden sich in einer kritischen Situation, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Denn einerseits sei der Abverkauf vom Frühjahr an der wichtigen Unterstützung bei 82,60 EUR gestoppt und eine steile Rally über das frühere Rekordhoch bei 100,70 EUR entfacht worden. Andererseits sei die Seitwärtsbewegung seit dem neuen Allzeithoch bei 105,28 EUR aufgrund der scharfen Korrekturen, die jedem Ausbruchsversuch gefolgt seien, weiterhin bearish zu werten. Seit Anfang August die Unterstützung bei 98,84 EUR zum wiederholten Male verteidigt worden sei, hätten die Aktien jedoch wieder Boden gut machen und zuletzt bis an die 105,28 EUR-Marke klettern können. In dieser Woche tendiere der Wert knapp unter der entscheidenden Hürde seitwärts.Ausblick: Die Bullen sollten die Chance auf einen Ausbruch auf neue Höchststände jetzt zeitnah nutzen. Andernfalls käme es zur Vollendung einer Topbildungsformation mit drastischen Folgen.Die Long-Szenarien: Um einen nachhaltigen Ausbruch über den Widerstand bei 105,28 EUR vollziehen zu können, sollten die Aktien zunächst per Tagesschlusskurs über der Marke ansteigen und zudem idealerweise auch das kleinere Kursziel bei 107,00 EUR überwinden. In diesem Fall wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 109,50 EUR und darüber bis 112,50 EUR frei. Erst an dieser Stelle dürfte dann eine Korrektur bis 105,28 EUR zurückführen und dort wieder auf Käufer treffen, die den Wert oberhalb von 112,50 EUR mittelfristig bis 120,00 EUR antreiben könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: