Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

120,50 EUR +0,40% (15.06.2021, 11:38)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

120,64 EUR +0,60% (15.06.2021, 11:23)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem attraktiven Marktumfeld habe die Aktie von SAP im frühen Dienstagshandel ihr Zwischenhoch von Ende April hinter sich gelassen und damit ein neues Hoch seit dem Absturz im Oktober markiert. Für den DAX-Titel würden nun neue Marken in den Fokus rücken.Ein kleiner Kurssprung von rund einem Prozent habe bei SAP am Dienstag ausgereicht, um den horizontalen Widerstand bei 120 Euro zu überwinden. In der Spitze sei es im frühen Xetra-Handel auf 121,08 Euro nach oben gegangen. Damit habe die SAP-Aktie auch das April-Hoch bei 121,00 Euro überwunden.Die Überwindung des Widerstandes bei 120 Euro sei jedoch nur der erste Schritt, um die Verluste aus dem Oktober wieder wettzumachen. Denn das Gap, das aufgerissen worden sei als der Softwarekonzern nach einem düsteren mittelfristigen Ausblick mit einem Schlag mehr als ein Fünftel seines Börsenwertes verloren habe, liege oben bei 123 Euro. Erst mit Erreichen dieser Marke gelte es als charttechnisch geschlossen.Auftrieb habe auch die Studie der Investmentbank Jefferies gegeben, die SAP nach einem Gespräch mit einem Chief Digital Officer eines großen Lebensmittelkonzerns auf "buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen habe. Analyst Julian Serafini habe im Gespräch erfahren: Die nur kleinen Unterschiede bei industriellen Standardprodukten bedeuteten, dass der Preis für S/4HANA ein Kernelement sei, wenn man auf diese neue Software-Lösung von SAP für Ressourcenplanung umstellen wolle.Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link