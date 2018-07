Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (19.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das Unternehmen konkretisiere wieder die Gesamtjahresprognose. Sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis lege es die Latte höher - vorbörslich habe die Aktie zwischenzeitlich mit Zugewinnen und einem neuen Rekordhoch reagiert. Doch damit sei noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.Beim Betriebsergebnis rechne SAP jetzt mit 7,35 bis 7,50 Mrd Euro, der Umsatz solle um sechs bis 7,5% auf 24,98 bis 25,3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr wachsen. Die Basis für die Anhebung der Prognose bilde das stark wachsende Cloud-Geschäft. Wichtig: Die viel beachtete operative Marge habe leicht auf 27,3% (nach 27,2% im Vorjahreszeitraum) erhöht werden können.Sowohl der Gesamtumsatz (Non-IFRS) als auch das Betriebsergebnis habe leicht über den Analystenschätzungen von 5,92 Mrd. Euro respektive 1,635 Mrd. Euro gelegen. Während das Cloud-Geschäft mit Mietsoftware um 40% zugelegt habe, habe das Lizenz-Geschäft weiter an Boden und Bedeutung verloren.Dabeibleiben, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen SAP-Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: