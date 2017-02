ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (06.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Es läuft wie am Schnürchen - AktienanalyseDer Software-Hersteller SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) hat nach einem starken Jahr seine mittelfristigen Ziele angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern wolle seinen Umsatz bis 2020 auf nunmehr 28 bis 29 Mrd. Euro steigern. Zuvor habe SAP 26 bis 28 Mrd. Euro als Ziel ausgegeben. Der operative Gewinn solle zukünftig zwischen 8,5 und 9,0 Mrd. Euro liegen. Die untere Grenze sei damit um 500 Mio. Euro nach oben verschoben worden. "Wir hatten ein herausragendes Jahr 2016 und beginnen 2017 mit einem enormen Momentum", habe Vorstandschef Bill McDermott erklärt. "Wir sind aufgepumpt und bereit loszulegen."Tatsächlich sei es für SAP zuletzt wie am Schnürchen gelaufen. Mit 4,65 Mrd. Euro hätten die Walldorfer rund 4 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Die Umsätze seien vor allem dank der hohen Nachfrage nach Cloud-Diensten um 7 Prozent auf 22,07 Mrd. Euro geklettert. Einziger Wermutstropfen: Die Investitionen würden an der Profitabilität nagen. Die Marge sei daher mit 30 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert geblieben. Im Grunde aber gibt es wenig auszusetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:84,93 EUR -0,64% (06.02.2017, 16:19)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:84,919 EUR -0,93% (06.02.2017, 16:27)