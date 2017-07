XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (21.07.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: ERP-Plattform erfolgreich - AktienanalyseAm 20. Juli 2017 brachte SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) neue Zahlen für das erste Halbjahr, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem starken zweiten Quartal werde SAP optimistischer und hebe seinen Ausblick für das laufende Jahr leicht an. Wie SAP mitgeteilt habe, sei der Umsatz um circa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,78 Milliarden Euro angestiegen. Allerdings sei der Gewinn unter den Vorjahreswerten geblieben. Gründe dafür seien hohe Kosten für Restrukturierung und aktienbasierte Vergütung.Besonders durch die hohe Nachfrage nach der ERP-Plattform S/4 Hana habe SAP die Umsatzprognose für 2017 auf 23,3 bis 23,7 Milliarden Euro angehoben. Bill McDermott habe dies damit begründet, dass sich die Position des S/4 Hana am Markt rasch ausbaue und neue Branchen erobere.SAP beschäftige derzeit deutlich mehr Mitarbeiter als vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr stelle der Softwareentwickler ungefähr 3.000 Frauen und Männer ein, die Mitarbeiterzahl sei auf 87.000 gestiegen - nach knapp 80.000 Mitte 2016.Aktuell notiere die SAP-Aktie mit einem KGV von 31,67 bei EUR 90,62 (Stand 20.07.2017). Von Bloomberg befragte Analysten würden das 12-Monats-Kursziel für SAP auf EUR 99,73 setzen. 26 Analysten setzen die SAP-Aktie auf "buy", elf auf "hold" und vier auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 20.07.2017)