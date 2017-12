Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (04.12.2017/ac/a/d)



Auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017 habe SAP den Umsatz im Cloud-Geschäft währungsbereinigt um knapp 30% steigern können, während der Lizenzumsatz lediglich 3% höher ausgefallen sei als im Vorjahr. In der Summe habe sich auf Konzernebene ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 8% auf 5,6 Mrd. EUR ergeben, was leicht unter der Analystenprognose gelegen habe. Die operative Ergebnismarge (EBIT, Non-IFRS) habe mit 29,3% hingegen leicht über der Analystenschätzung gelegen, so dass das operative Ergebnis mit 1,64 Mrd. EUR mit Analystenerwartungen (1,63 Mrd. EUR) übereingestimmt habe. Das Nettoergebnis (1,21 Mrd. EUR) habe dank eines besseren Finanzergebnisses und einer leicht niedriger als erwartet ausgefallenen Steuerquote die Analystenschätzung übertroffen (1,19 Mrd. EUR) knapp.Aufgrund der guten Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf habe das Management die Umsatzerwartung leicht angehoben und rechne nunmehr im Mittel mit einem Umsatz von 23,6 Mrd. EUR (bisher 23,5 Mrd. EUR). Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) solle mit 6,925 Mrd. EUR marginal besser ausfallen als bisher erwartet. Die Managementaussagen würden eine starke Auftragspipeline betonen, was für die Erreichung der Ziele positiv stimme.Thomas Hofmann und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen ihr auf einem DCF-Modell beruhendes Kursziel von 102,50 EUR und das "kaufen"-Rating für die SAP-Aktie. Eine schwächer als gedacht verlaufende Entwicklung der Lizenzerlöse stelle ihres Erachtens das größte Risiko für ihren Investmentcase dar. (Analyse vom 04.12.2017)