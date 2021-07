Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,40 EUR -2,28% (08.07.2021, 16:17)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,86 EUR -1,32% (08.07.2021, 16:02)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (08.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Affäre um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten beim SAP-Betriebsrat ziehe Kreise. Ein Betriebsratsmitglied, das bis zuletzt zugleich Aufsichtsratsmitglied gewesen sei, habe mit sofortiger Wirkung seine Ämter niedergelegt, habe das in Walldorf ansässige Software-Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Zugleich hätten sich SAP und der Mann demnach einvernehmlich auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt."Zu weiteren Details wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart", habe der Softwarekonzern weiter mitgeteilt. Über den Rücktritt hätten zuvor die Rhein-Neckar-Zeitung und der Business Insider berichtet.Vor geraumer Zeit habe zunächst der frühere Betriebsratschef des Unternehmens seinen Posten geräumt. Ihm sei vom Unternehmen inzwischen gekündigt worden. Gegen beide früheren Arbeitnehmervertreter habe der Software-Konzern in der Vergangenheit bereits interne Untersuchungen eingeleitet.Der frühere Betriebsratschef solle im Zuge einer Untersuchung gegen seinen Betriebs- und Aufsichtsratskollegen in "mehrfacher Weise eine Aufklärung erschwert, Indiz-Tatsachen unterdrückt" und dabei versucht haben, "die Ermittlung der Wahrheit zu verhindern", heiße es in Unterlagen, die der Deutschen Presse-Agentur vorlägen.SAP handle richtig, indem es die negativen Vorkommnisse rund um seine Betriebsräte schnell aufkläre und unmittelbar darauf die notwendigen Konsequenzen ziehe. Je länger solche Affären andauern würden, desto höher sei die Gefahr, dass darunter die Stimmung unter den Beschäftigten und das operative Geschäft leiden würden.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der SAP-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 08.07.2021)Mit Material von dpa-AFX