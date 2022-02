Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 140,00 EUR Kauf Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 02.02.2022 135,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 01.02.2022 150,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 31.01.2022 136,00 EUR Market perform Cowen and Company Derrick Wood 28.01.2022 134,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 28.01.2022 139,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 28.01.2022 160,00 EUR Overweight Barclays Raimo Lenschow 28.01.2022 115,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 28.01.2022 135,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 28.01.2022 145,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 28.01.2022 153,00 EUR Buy UBS Michael Briest 28.01.2022 135,00 EUR Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 27.01.2022 130,00 EUR Buy Jefferies Charles Brennan 27.01.2022

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

110,16 EUR +1,47% (04.02.2022)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,18 EUR +0,07% (04.02.2022)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.02.2022/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 27.01.2022 die finalen Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Januar zu entnehmen ist, habe SAP die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse für das vergangene Jahr bestätigt. Die bestätigten Ziele für Umsatz und Betriebsergebnis hätten im Rahmen der Erwartung gelegen, die Prognose für den Zufluss von freien Zahlungsmitteln (Free Cashflow) habe enttäuscht.Mit Blick auf die mittelfristigen Ziele für den Cashflow habe Finanzvorstand Luka Mucic Mut gemacht. Er sei sehr zuversichtlich, das zuletzt bestätigte 2025er Ziel eines Free-Cashflows von acht Milliarden Euro zu erreichen. Es gebe zudem Spielraum, diesen Wert zu übertreffen. Es sei aber noch zu früh, die Prognose zu erhöhen. Für 2021 rechne SAP mit einem Zahlungsmittelzufluss von mehr als 4,5 Milliarden Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Barclays, Raimo Lenschow, sie in einer Analyse vom 28.01.2022 weiterhin mit dem Votum "overweight" eingestuft. Das Kursziel werde von 165,00 auf 150,00 EUR reduziert. Die Prognose des Softwareherstellers für den freien Cashflow sorge ihn nicht, eher die für den SAP Business Connector, habe Lenschow geschrieben.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Armin Kremser hat den Titel in einer Analyse vom 28.01.2022 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft. Das Kursziel wurde von 123 auf 115 Euro gesenkt. SAP blicke auf ein starkes Schlussquartal, aber langfristig bleibe Geduld gefragt, so der Analyst. Die Cloud-Transformation nehme Fahrt auf. Der Gewinn aber stagniere, und die Ausweitung der Margen lägen noch recht weit in der Zukunft.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: