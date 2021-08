Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 123,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 27.07.2021 142,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 27.07.2021 144,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 27.07.2021 128,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 26.07.2021 135,00 EUR Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 22.07.2021 153,00 EUR Buy Société Générale Richard Nguyen 22.07.2021 140,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 22.07.2021 139,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 21.07.2021 142,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 21.07.2021 145,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 21.07.2021 122,00 EUR Halten Nord LB Wolfgang Donie 21.07.2021 135,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 21.07.2021

Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,44 EUR -0,03% (05.08.2021, 08:03)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,38 EUR +1,21% (04.08.2021)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com (05.08.2021/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 153,00 oder 122,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 21.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Juli zu entnehmen ist, hebe SAP nach einem unerwartet robusten zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht an. Das Geschäft mit Software zur Nutzung über das Netz (Cloud) habe erneut kräftig angezogen und mit den herkömmlichen Softwarelizenzen sei es nicht ganz so stark bergab gegangen wie von Experten gedacht. Für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern gehe das Management um Chef Christian Klein in diesem Jahr nun von einem währungsbereinigten Rückgang um bis zu 4% aus - im besten Fall dürfte es stagnieren. Bisher hätten die Walldorfer mit einem Rückgang von einem bis 6% gerechnet. Auch bei den Erlösen aus der Cloud und mit den Produkten insgesamt sei SAP nun etwas zuversichtlicher.Im zweiten Quartal habe der Gesamtumsatz mit 6,7 Milliarden Euro ein Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit einem Rückgang um zwei Prozent auf 1,92 Mrd. Euro etwas besser abgeschnitten als von Analysten gedacht. Ohne Wechselkurseinwirkung hätten Umsatz und operatives Ergebnis um drei Prozent zugelegt. Klein habe zudem auf ein starkes Wachstum bei neuen Verträgen des neuen Cloudangebots "Rise with SAP" vor allem in den USA verwiesen. Unter dem Strich habe SAP 1,45 Mrd. Euro und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor verdient. Maßgeblichen Anteil hätten daran erneut die Beteiligungen von SAP an Start-ups über das Risikokapitalvehikel Sapphire Ventures, das laut Finanzchef Luka Mucic allein in Q2 900 Mio. Euro zum Finanzergebnis beigetragen habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Société Générale, Richard Nguyen, sie in einer Analyse vom 22.07.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel werde von 136,00 auf 153,00 USD angehoben.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von der Nord LB. Analyst Wolfgang Donie hat den Titel in einer Analyse vom 21.07.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 122,00 Euro belassen. In der Cloud sei der Walldorfer Konzern zwar auf einem guten Weg, bis zum Umsatzziel von 22 Mrd. Euro in 2025 brauche es allerdings noch eine deutliche Beschleunigung, so der. Insgesamt sei SAP in Q2 insbesondere in Bezug auf Konzernumsatz und Betriebsergebnis etwas hinter den Markterwartungen zurückgeblieben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick: