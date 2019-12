Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

0,70 EUR -56,66% (09.12.2019, 15:35)



ISIN SANOCHEMIA-Aktie:

AT0000776307



WKN SANOCHEMIA-Aktie:

919963



Ticker-Symbol SANOCHEMIA-Aktie:

SAC



Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (10.12.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) "under review".Gestern habe der Vorstand der SANOCHEMIA wegen bevorstehender Zahlungsunfähigkeit angekündigt, in den nächsten Tagen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Ursächlich hierfür sei neben nicht konkretisierten Belastungen aus Altlasten die für Hassler aus nicht nachvollziehbaren Gründen immer noch anhaltende Einschränkung des GMP- (Good Manufacturing Practice-) Zertifikates. Von dieser sei ursprünglich die Produktion bestimmter pharmazeutischer Wirkstoffe betroffen gewesen, nicht jedoch die Produktion von Röntgenkontrastmitteln zu eigenen Zwecken, die für SANOCHEMIA von ungleich größerer Bedeutung sei. Ungeachtet dessen habe die GMP-Einschränkung für SANOCHEMIA erhebliche Konsequenzen insbesondere auf die Liquiditätslage. Die Verzögerung sei nach Einschätzung des Analysten auf Personalengpässe bei den zuständigen Behörden zurückzuführen.Dass SANOCHEMIA nun eine Planinsolvenz anstrebe, stehe im Kontrast zu den zuletzt vermeldeten operativen Verbesserungen - deutliche Steigerung der Auftragseingänge, erhebliche Kostensenkungsprogramme - und eine liquiditätsstärkende Kapitalerhöhung durch einen Großaktionär zu Beginn dieses Jahres. Angabe gemäß sei eine heterogene Interessenlage der Gläubiger dafür verantwortlich gewesen, dass eine einvernehmliche Lösung nicht habe gefunden werden können.Dies habe den Vorstand ein gerichtliches Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung auslösen lassen, in dem eine verkürzte Entschuldung des Schuldners in Übereinkunft mit den Gläubigern angestrebt werde. Dabei trete der Vorstand an die Stelle eines Insolvenzverwalters und erstelle einen Insolvenzplan zwischen den Gläubigern, der mit quotalen Gläubigerschnitten verbunden sei. Der wesentliche Vorteil zum Regelverfahren bestehe darin, dass der Rechtsträger, also die AG erhalten bleibe, gemäß dem Plan saniert und aus der Insolvenz entlassen werde; wogegen der Betrieb bei einer Regelinsolvenz in der Regel verkauft und abgewickelt werde.Ungeachtet dessen nimmt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein Anlageurteil und Kursziel (bislang: 2,50 Euro) bis zum Abschluss der Verhandlungen auf "under review" zurück. (Analyse vom 10.12.2019)