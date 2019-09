Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

1,77 EUR -1,67% (25.09.2019, 08:03)



ISIN SANOCHEMIA-Aktie:

AT0000776307



WKN SANOCHEMIA-Aktie:

919963



Ticker-Symbol SANOCHEMIA-Aktie:

SAC



Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (25.09.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).Gestern habe SANOCHEMIA die Ergebnisse der von Neurana Pharmaceuticals durchgeführten doppelblinden, randomisierten und placebo-kontrollierten Phase 2-Dosisfindungsstudie in den USA zur Wirksamkeit und Sicherheit von Tolperison bei Patienten mit akuten, schmerzhaften Rückenmuskelkrämpfen veröffentlicht. Darin sei die Tagesdosis von 600 mg für die klinische Phase 3 festgelegt worden. Die Dosisfindungsstudie habe laut Angabe nicht nur die grundsätzliche Wirksamkeit von Tolperison bestätigt, sondern Tolperison auch eine sehr hohe Verträglichkeit ohne die bei anderen Muskelrelaxantien zu beobachtenden, sedierenden Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit oder Benommenheit bescheinigt. Neurana plane, die klinische Phase 3-Studie im Jahr 2020 zu starten.Damit könnten sich für SANOCHEMIA aus der Produktion des Arzneimittelrohstoffes Tolperison in den burgenländischen Produktionsanlagen und Lizenzzahlungen vom Partnerunternehmen für den US-Markt Neurana mittelfristig erhebliche Ertragspotenziale ergeben. Vor diesem Hintergrund betrachte Hassler seine Umsatz- und Ergebnisprognosen als gut untermauert und bestätige sein, aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 2,90 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von EUR 1,80 errechne sich auf Sicht von 24 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 61,1%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link