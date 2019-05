Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

1,84 EUR -0,54% (14.05.2019, 13:07)



ISIN SANOCHEMIA-Aktie:

AT0000776307



WKN SANOCHEMIA-Aktie:

919963



Ticker-Symbol SANOCHEMIA-Aktie:

SAC



Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (14.05.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).SANOCHEMIA habe erneut einen Patentstreit gegen den französischen Kontrastmittelspezialisten Guerbet wegen der vermeintlichen Verletzung eines Patents zur Herstellung von Gadotersäure, einem MRT-Kontrastmittel, gewonnen. Nach der positiven Entscheidung im ersten Patentverfahren Anfang März habe das europäische Patentamt nun auch in einem zweiten Verfahren - diesmal endgültig - zu Gunsten von SANOCHEMIA entschieden.Hassler bestätige seinen aus einem dreistufigen Discounted Cashflow- (DCF-) Entity-Modell ermittelten Wert des Eigenkapitals im Base-Case-Szenario von EUR 45,9 Mio. bzw. EUR 2,90 je Aktie. In einer Monte Carlo-Analyse, in der der Analyst alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt habe, würden sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 62,6 Mio. (EUR 4,00 je Aktie) bzw. von EUR 29,7 Mio. (EUR 1,90 je Aktie) ergeben. Gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von EUR 1,76 errechne sich auf Sicht von 24 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 64,8%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link