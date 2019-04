ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

Kurzprofil SAF-HOLLAND S.A.:



Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige, börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.301 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.



SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.400 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie von morgen. (11.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Lkw-Industrie SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) unter die Lupe.Personalwechsel bei SAF-HOLLAND: Der langjährige CEO von SAF-HOLLAND, Detlef Borghardt, habe im Februar das Unternehmen verlassen. Sein Nachfolger sei Alexander Geis, der seit mehr als 20 Jahren für die Gruppe tätig sei. SAF-HOLLAND habe im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro erzielt. Das bereinigte EBIT habe bei gut 90 Mio. Euro gelegen und die Marge habe knapp 7% betragen. Netto hätten 48 Mio. Euro in der Kasse oder 1,06 Euro je Aktie geklingelt. 2019 solle der Umsatz um 4 bis 5% würden bei einer bereinigten EBIT-Marge von 7 bis 8% wachsen. Veränderungen habe es übrigens auch im Bereich Investor Relations gegeben: Stephan Haas, der stets für exzellente IR-Arbeit mit Preisen belohnt worden, sei zu Wacker Chemie gewescheslt. Sein Nachfolger: Michael Schickling. Ob das eine gute Idee gewesen sei, würden die Aktienexperten bezweifeln. Er sei zuvor bei SHW gewesen. Dort habe er nach unserem Erachten alles andere als eine Glanzleistung vollbracht, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)